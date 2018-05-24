В киевской новостройке на мужчину рухнула межкомнатная перегородка

С травмой головы и грудной клетки пострадавшего увезли в больницу

В Киеве в новостройке в результате перепланировки квартиры обрушились строительные конструкции, пострадал человек.

Как сообщили в ГСЧС Украины в Киеве, сегодня в 7:54 поступило сообщение о том, что на ул. Михаила Максимовича, 24, в Голосеевском районе столицы в результате обрушения строительных конструкций под завалами оказался человек.

Спасатели установили, что на 10-м этаже 15-этажной новостройки во время проведения работ по перепланировке одной из квартир произошло обрушение межкомнатной перегородки, под завалами оказался мужчина 1966 года рождения.

До приезда спасателей рабочие, находившиеся рядом, самостоятельно извлекли пострадавшего из-под завалов.

Спасатели на носилках вынесли мужчину из дома и передали его с предварительным диагнозом "черепно-мозговая травма и ушиб грудной клетки" работникам скорой медицинской помощи для госпитализации.

Напомним, 7 мая на улице Ярославов Вал, 19, произошло частичное обрушение верхней части фасада здания. К счастью, обошлось без пострадавших.

Ранее мы сообщали, что в апреле в Киеве рухнула подпорная стена возле дома, где проживал легендарный авиаконструктор Игорь Сикорский (ул. Ярославов Вал, 15). Кирпичная стена (толщиной в один кирпич) долгое время стояла под наклоном, на ней было несколько предупреждающих об опасности табличек. За стеной проходит газовая труба.

Также мы сообщали, что стали известны подробности ЧП с другой обвалившейся стеной в Киеве.

Напомним, на улице Антоновича, 14-б, рухнула старая кирпичная стена, которая находилась между двумя домами. Кирпичами было повреждено два автомобиля — BMW и Lexus, а также повреждена газовая труба низкого давления. Без газоснабжения остались обитатели четырех жилых домов. Никто из людей физически не пострадал.