В Киевской области депутат райсовета попался на схеме хищения земли

В Киевской области разоблачили схему хищения земли. Задержан депутат Богуславского районного совета при получении неправомерной выгоды. Об этом сообщил спикер Генпрокуратуры Украины Андрей Лысенко в Facebook.

"В четверг, 10 мая, благодаря сотрудничеству прокуратуры Киевской области, сотрудников следственного управления Главного управления Нацполиции в Киевской области и управления защиты экономики в Киевской области Департамента защиты экономики Национальной полиции Украины разоблачен на получении части неправомерной выгоды в размере 7 тыс. долларов США депутат Богуславского районного совета", – говорится в сообщении.

Депутат, который также является советником председателя Богуславского районного совета по вопросам социально-экономического, культурного развития, осуществления экономических реформ и председателем комиссии по вопросам регламента, депутатской этики, обеспечения деятельности депутатов, законности и правопорядка, взаимодействия с правоохранительными органами и борьбы с коррупцией требовал у представителя общества 16,5 тыс. долларов США за предоставление в аренду земельного участка площадью 30 га. Указанная земля является коммунальной собственностью сельской общины, но злоумышленник намеревался передать ее в аренду на 49 лет с правом последующего выкупа.

Стало известно, что в обход законной процедуры отвода земли в аренду, депутат повлиял на сельского голову, чтобы тот созвал внеочередную сессию, чтобы как можно быстрее решить вопрос о предоставлении в аренду земельного участка. Сессия была назначена на конец мая, а состоялась 10 мая, в результате чего было принято решение о предоставлении разрешения на отвод 30 га земли в аренду.

Продолжаются неотложные следственные действия.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному депутату по по ч. 3 ст. 369-2 (Злоупотребление влиянием, принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или предложение или обещание оказать влияние за предоставление такой выгоды, соединенное с вымогательством такой выгоды) УК Украину.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до восьми лет с конфискацией имущества.

Ранее мы сообщали, что в Днепропетровской области начальница районного отдела Госгеокадастра дважды вымогала взятки с супружеской пары за оформление земли, получив в общей сложности 30 тысяч гривен.

Напомним, ранее на взятке попался служащий секретариата Кабинета министров: тысячу долларов чиновник получил за "влияние на руководство Главного управления имущества и ресурсов Минобороны Украины, чтобы последнее не создавало препятствий в деятельности Комиссии по вопросам ликвидации и реорганизации государственных предприятий МО".