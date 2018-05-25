В Киевской области глава сельсовета получил огромную взятку и подозрение

Сегодня, 23:48

О подозрении в совершении преступления сообщили и пособнику председателя сельсовета

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Киевской области глава сельсовета получил взятку в размере 90 тыс. долларов. Об этом сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ). 

"По данным следствия, чиновник по предварительному сговору с пособником (физическим лицом) требовал и получил неправомерную выгоду в размере 90 тыс. долларов США от другого физического лица. Неправомерная выгода получена за утверждение детального плана территории усадебной жилой застройки ориентировочной площадью 90 га в Киевской области и совершение действий для подписания соответствующего решения сельсовета", – говорится в сообщении.

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В НАБУ отметили, что 24 мая детективы агентства провели обыск у главы сельсовета. В результате обыска обнаружен и изъят предмет неправомерной выгоды в размере 90 тыс. долларов США.

Сегодня, 25 мая, детективы НАБУ сообщили главе сельсовета о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины ("Получение неправомерной выгоды"). О подозрении в совершении преступления сообщили и пособнику председателя сельсовета. Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области СБУ разоблачила на взятке оперуполномоченного уголовного розыска полиции.

Также в Киеве полицейские задержали работника коммунального предприятия при получении взятки. 37-летний чиновник требовал 15 тыс. гривен за продление договора аренды, срок которого истек. Правонарушителя задержали во время получения второй части взятки в сумме 7500 гривен.
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Источник:

"Сегодня"

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