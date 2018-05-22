В Киевской области капитан полиции вымогал взятку в 59 тысяч

Полицейский обещал не привлекать к уголовной ответственности подозреваемого в угоне автомобиля

В Киевской области СБУ разоблачила на взятке оперуполномоченного уголовного розыска полиции.

Как сообщили в ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, правоохранители установили, что капитан полиции наладил систематическое вымогательство неправомерной выгоды от местных жителей за непривлечение к уголовной ответственности.

Оперативники спецслужбы зафиксировали факт вымогательства должностным лицом от жителя Белой Церкви 59 тыс. гривен. За такую сумму полицейский обещал не привлекать к уголовной ответственности подозреваемого в угоне автомобиля. Сотрудники СБ Украины задокументировали получение злоумышленником двух частей неправомерной выгоды на общую сумму 56 тыс. гривен.

Правоохранители задержали полицейского в одном из районных центров Киевской области во время получения очередной части взятки.

Злоумышленнику объявлено о подозрении в совершении преступления, ему избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для проверки причастности других работников райуправления полиции к преступной деятельности.

Операция по разоблачению злоумышленника проводилась под процессуальным руководством прокуратуры Автономной Республики Крым.

Ранее в Киеве полицейские задержали работника коммунального предприятия при получении взятки. 37-летний чиновник требовал 15 тыс. гривен за продление договора аренды, срок которого истек. Правонарушителя задержали во время получения второй части взятки в сумме 7500 гривен.

Напомним, ранее судью Окружного административного суда города Киева поймали на горячем при получении неправомерной выгоды. Как сообщили в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, согласно материалам расследования, судья требовал у одного из участников судебного разбирательства неправомерную выгоду за принятие решения в его пользу в размере 10 тыс. долларов США и был задержан 10 мая при получении первого "транша" в сумме 2 тыс. долларов США.