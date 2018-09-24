В Киевской области молоковоз протаранил фуру с яблоками

В воскресенье, 23 сентября, на 92 километре трассы Киев-Харьков, где ранее в результате аварии погибли два человека, произошло ДТП при участии молоковоза MAN и грузовика Volvo.

Водитель молоковоза во время движения в сторону Киева не заметил грузовик Volvo, который попал в ДТП 21 сентября и лежал опрокинутый, перегородив дорогу.

В результате столкновения грузовик MAN перевернулся, водитель получил травмы руки и головы.

На месте ДТП силовики проводят оперативные действия, передает Информатор.

Ранее на Кольцевой дороге возле "Борисполя" перевернулась фура DAF, в которую впоследствии врезалась легковушка Opel. По словам водителя грузовика, его занесло из-за ямы на дороге, которую он не заметил. В результате фура начала лавировать по трассе и перевернулась. В свою очередь, как рассказала пассажирка Opel, они с мужем ехали из Борисполя, было темно и водитель не увидел лежащую на дороге фуру.

Кроме этого, мы писали, что начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек. А вот общий рост количества ДТП полиция объясняет снижением дисциплины на дорогах.