В Киевской области молоковоз протаранил фуру с яблоками

Сегодня, 03:42

В результате столкновения грузовик MAN перевернулся, водитель получил травмы руки и головы


фото Информатор

фото Информатор

фото Информатор

фото Информатор

фото Информатор

фото Информатор

фото Информатор

В воскресенье, 23 сентября, на 92 километре трассы Киев-Харьков, где ранее в результате аварии  погибли два человека, произошло ДТП при участии молоковоза MAN и грузовика Volvo.

Водитель молоковоза во время движения в сторону Киева не заметил грузовик Volvo, который попал в ДТП 21 сентября и лежал опрокинутый, перегородив дорогу.

В результате столкновения грузовик MAN перевернулся, водитель получил травмы руки и головы.

На месте ДТП силовики проводят оперативные действия, передает Информатор.

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Ранее на Кольцевой дороге возле "Борисполя" перевернулась фура DAF, в которую впоследствии врезалась легковушка Opel. По словам водителя грузовика, его занесло из-за ямы на дороге, которую он не заметил. В результате фура начала лавировать по трассе и перевернулась. В свою очередь, как рассказала пассажирка Opel, они с мужем ехали из Борисполя, было темно и водитель не увидел лежащую на дороге фуру.

Кроме этого,  мы писали, что начала 2018 года в Украине произошло 68 776 дорожно-транспортных происшествий, в которых погибли 1237 человек.  А вот общий рост количества ДТП полиция  объясняет снижением дисциплины на дорогах.
ДТП, водитель, грузовик, травмы, фура, киевская область

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