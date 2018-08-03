В Киевской области мужчина до смерти избил свою тяжелобольную мать

Мужчине грозит от семи до десяти лет лишения свободы

В Фастове Киевской области мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения до смерти избил свою 85-летнюю мать. Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

"47-летний житель Фастова навеселе нанес руками множественные удары по голове своей тяжелобольной 85-летней матери, за которой ухаживал. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью", - говорится в сообщении.

На данный момент полицейские задержали подозреваемого в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

"Продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 7 до 10 лет лишения свободы", – добавили правоохранители.

А в Калиновском районе Винницкой области женщина заказала убийство собственного сына.

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