В Киевской области мужчина сгорел в железном вагончике

В Киевской области в пожаре погиб наемный работник.

Как сообщили в ГС ЧС в Киевской области, 10 мая в 23:10 в оперативно-диспетчерскую службу Бориспольского района поступило сообщение о том, что на частном дворе в селе Кучаков (Кирово) на улице Горизонтной горит железный вагончик площадью 30 кв. метров.

По данному адресу сразу выехали спасатели из Борисполя и местная пожарная охрана села. При проведении разведки спасатели обнаружили тело мужчины 1955 г.р. без признаков жизни. Погибшим оказался наемный работник на данном хозяйстве.

Пожар тушили семь человек личного состава и одна единица пожарной техники. Огонь был локализован в 00:15 и ликвидирован в 01:50.

В результате возгорания огнем поврежден вагончик и вещи домашнего обихода. Причины возгорания устанавливаются.

Напомним, в январе под Киевом мужчина погиб во время пожара в хозпостройке. Тело пожарные нашли у входа в здание.

Ранее мы сообщали, что в Киевской области во время пожара в одноэтажном хозяйственном здании погиб 65-летний владелец домовладения.