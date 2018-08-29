В Киевской области мужчина зарубил соседа топором

В Киевской области вчера вечером произошло жуткое преступление. В селе Красиловка Иванковского района безработный 56-летний местный житель убил своего 49-летнего соседа топором.

"Мужчина пришел домой к соседу и напал на него из-за долгов. От полученных многочисленный тяжелых телесных повреждений тот скончался. Затем злоумышленник пошел к родному брату погибшего, пытался избить его, разбил окна в его доме. Там и был задержан правоохранителями", – сообщают в ГУ НП Киевской области.

По данным полиции, подозреваемый признался в содеянном. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания. Вещественное доказательство – топор – изъяли.

"Сейчас идет расследование в рамках открытого уголовного производства по ч. 1 ст. 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы", – рассказывают в полиции Киевской области.

Напомним, в Переяслав-Хмельницком Киевской области парень, став на защиту своей невесты, убил ее отца. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

"Жених таким образом отреагировал на ссору своей девушки с ее отцом. Толкнул 47-летнего мужчину и он упал, ударившись головой о железную батарею. Полученные телесные повреждения оказались несовместимы с жизнью", – говорится в сообщении.

Ранее в июне в с. Гореничи в автомобиле Range Rover было обнаружено тело 23-летнего жителя Киева с огнестрельными ранениями.

Отметим, что киевляне все чаще жалуются на рост преступности в городе. По данным столичной полиции, в криминальных антилидерах по количеству совершенных преступлений с начала этого года оказались Шевченковский, Соломенский и Голосеевский районы. Меньше всего происшествий было зафиксировано на Печерске, Подоле и в Деснянском районе.