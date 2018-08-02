В Киевской области россияне зверски избили местных жителей

На Киевщине двое граждан Российской Федерации избили мужчин, которые сделали им замечание.

Об этом сообщается на странице Главного управления Национальной полиции в Киевской области в Facebook.

По данным полиции, в селе Саливонки Васильковского района местный 59-летний житель сделал замечание двум молодым мужчинам, которые ставили рыболовные сетки на арендованном им водоеме. Однако молодые люди набросились на него и жестоко избили.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему диагностировали травму головы и грудной клетки. На замечание еще одного местного жителя нападавшие отреагировали также агрессивно: сначала избили, потом топором и битой повредили его автомобиль ВАЗ 2101, отметили в полиции.

Полиция задержала нападавших, ими оказались граждане Российской Федерации 19-ти и 29-ти лет. Как доказательства правоохранители изъяли топор, биту, раскладной нож, мобильные телефоны и автомобиль Volkswagen Golf, на котором передвигались молодые люди.

По факту нападения открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрания злоумышленникам меры пресечения. Нападавшим грозит лишение свободы до семи лет.

О задержании иностранцев поставлено в известность посольство РФ в Украине и консульский отдел МИД Украины.

Ранее в Крыму, оккупированном россиянами, за украинскую символику на автомобиле жестоко избили жителя Ялты Игоря Крыничного, который не скрывает своей национальной принадлежности.

Также стало известно, что украинец Андрей Сова, которого 7 июля на курорте в Анталии жестоко избил турист из России умер, так и не выходя из комы.