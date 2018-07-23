В Киевской области слетел с дороги автобус с пассажирами из Беларуси

Автобус одной из транспортных компаний, ехавший из Беларуси, вылетел в кювет в Украине, сообщает belta.by.

По информации пассажиров, авария произошла сегодня утром в 135 км от Киева. Водитель уснул, из-за чего автобус потерял управление и через встречную полосу вылетел в кювет.

"(Водители. – Ред.) поменялись после границы. Первый пошел спать, второй за рулем вырубился. Пока ехали по ужасной дороге, он ел конфетки и держался, а как выехали на хороший кусок, уснул", – написала одна из очевидцев ДТП в Facebook.

К счастью, обошлось без жертв. Пассажирам предоставят новый автобус.

Ранее в страшной аварии на трассе Киев – Чоп в Житомирской области погибли 10 человек, в том числе трое детей. Ранения получили девять пассажиров.

В ходе совещаний после аварий в Житомирской и Николаевской областях масштабными ДТП с участием маршрутных микроавтобусов, повлекшими гибель 15 и травмирование более 20 человек, был принят ряд решений в сфере ужесточения контроля безопасности пассажирских перевозок в Украине.





