В Киевской области спасатели вытащили из снежной ловушки автобус с иностранцами

Вчера, 20:23

Автобус застрял на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище

фото ГосЧС
фото ГосЧС

В Киевской области спасатели вытащили из сугроба пассажирский автобус с 19 иностранными гражданами. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГосЧС).

"25 февраля в 05:40 в оперативно-диспетчерскую службу Тетиевского района поступило сообщение о том, что на дороге Тетиев-Бурковцы-Погрибище в снежном сугробе застрял автобус "VOLVO", в котором находились 19 иностранцев", – говорится в сообщении.

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В ведомстве добавили, что спасатели с помощью автоцистерны и буксировочного троса транспортировали автобус на проезжую часть дороги, где он самостоятельно продолжил движение.

Раньше мы писали о том, что в Украине существенно похолодает. Синоптики говорят, что в конце февраля придут настоящие морозы, местами до -23 градусов. Вместе с похолоданием в Украину идут снегопады и ледяные дожди. Такую погоду прогнозирует украинский Гидрометцентр.

Напомним, что у двух районах Запорожской области из-за сильного снега усложнилось движение по автомобильным дорогам государственного значения.
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Источник:

"Сегодня"

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