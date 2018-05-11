В Киевской области у водителя нашли наркотики в салоне авто

Сегодня, 17:34

Водитель, ранее судимый, был лишен права управления сроком на два года

 

Водитель вез с собой наркотики. Фото: kyiv.npu.gov.ua
Водитель вез с собой наркотики. Фото: kyiv.npu.gov.ua

В Киевской области задержали водителя-нарушителя с наркотическим веществом.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, работники Мироновского отдела полиции во время патрулирования с. Владиславка остановили автомобиль ВАЗ 2108 за нарушение правил дорожного движения. Водитель показал паспорт и сообщил, что водительского удостоверение у него при себе нет. Патрульные выяснили, что водитель, ранее судимый, лишен права управления сроком на два года за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

В процессе общения с водителем, в левой дверце авто работники полиции заметили подозрительный полиэтиленовый пакет, внутри которого находилось зеленое измельченное вещество растительного происхождения, внешне похожее на коноплю.

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 Фото: kyiv.npu.gov.ua

На место вызвали следственно-оперативную группу, которая изъяла вещество и направила его на исследование в научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр. На нарушителя составили административный протокол.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 309 Уголовного кодекса Украины (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до трех лет.

Напомним, ранее в Голосеевском районе Киева оперативники задержали мужчину, у которого изъяли пакет с коноплей и амфетамином.

Также мы сообщали, что двое товарищей из Вышгорода создали собственную нарколабораторию для изготовления и последующего сбыта психотропного вещества – амфетамин. "Прикрывали" свой бизнес имеющимся арсеналом оружия и боеприпасов.
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Источник:

"Сегодня"

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