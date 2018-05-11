В Киевской области утонул шестилетний мальчик

В Киевской области во время купания утонул шестилетний мальчик.

Как сообщили в ГС ЧС в Киевской области, 10 мая в 20:45 на пункт связи 31-й Государственной пожарно-спасательной части пгт Бородянка поступило сообщение о том, что вблизи местного пруда в садовом товариществе "Шулявка" во время купания исчез шестилетний ребенок.

На место происшествия выехало руководство Бородянского райотдела ГСЧС и оперативная группа Ирпенского отдела Нацполиции.

Фото: kyivobl.dsns.gov.ua

По словам очевидцев происшествия, трое братьев вместе купались на водоеме. Двое старших заметили, что исчез из поля зрения их младший брат. Бросившись на поиски, самостоятельно найти мальчика они не смогли. Спасатели совместно с представителями Нацполиции обследовали береговую полосу и прилегающую территорию. Вечером, когда наступили сумерки, было принято решение о продлении поисковых работ на следующий день.

11 мая на место происшествия прибыла группа подводного разминирования и специальных подводных работ. Водолазы обследовали дно и акваторию искусственного водоема. В 10:00 спасатели обнаружили и подняли на поверхность тело погибшего мальчика, который был передан на проведение судебно-медицинской экспертизы.

Ранее за одни сутки спасатели достали два тела из киевских водоемов. Первое из них находилось в озере Тельбин в Днепровском районе столицы, второе – на ул. Набережно-Корчеватской в Голосеевском районе столицы, в заливе Галерном.

Напомним, ранее возле острова Казачий в Голосеевском районе Киева обнаружили в реке тело человека.