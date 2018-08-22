В Киевской области задержали группу угонщиков "Лексусов"

Сегодня, 02:32

Один из похищенных автомобилей угонщики прятали в гаражном помещении в с.Тарасовка Киевской области

Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

В Киевской области правоохранители задержали группу угонщиков автомобилей, украденные транспортные средства вернули их владельцам, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"В течение июля и августа участники организованной преступной группы с помощью специальной техники похитили у жителей Киевщины четыре автомобиля – два Honda CR-V и два Lexus LS460, – говорится в сообщении.

Как отмечается, правоохранители провели спецоперацию по разоблачению и задержанию злоумышленников, в результате которой задержали трех исполнителей из разных регионов Украины вместе с их организатором. Им оказался житель Киева.

Правоохранители установили, что во время совершения преступлений злоумышленники передвигались на автомобиле Audi Q5. Один из похищенных автомобилей они прятали в гаражном помещении в с.Тарасовка Киевской области.

В настоящее время злоумышленников поместили в изолятор временного содержания. Их проверяют на причастность к другим кражам автомобилей. Злоумышленникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без таковой.

Ранее Полиция назвала самые часто угоняемые марки автомобилей в Украине. Как оказалось, твердое лидерство — у советских ВАЗов, которое, кстати, они сохраняют в этом списке на протяжении нескольких последних лет. В среднем преступники воруют по 2-3 ВАЗа в день, а всего по стране дельцы угоняют по 14-15 авто в сутки. Как недавно отрапортовала Генеральная прокуратура, угонщики атакуют не только частный транспорт, но и тот, который находится в госсобственности. При этом около сотни единиц транспорта были похищены путем мошенничества и почти 20 — в результате разбойных нападений. 

В июне в Киеве также задержали угонщиков автомобилей. Злоумышленникам грозит от 10 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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Источник:

"Сегодня"

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