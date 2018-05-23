В Киевской области задержали россиянина с боевой гранатой

Сегодня, 17:10

Выяснилось, что мужчина находится на территории Украины нелегально

 

Боевая граната. Фото: ГУ НП в Киевской области
Боевая граната. Фото: ГУ НП в Киевской области

В Киевской области задержали иностранца с боевой гранатой.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, в г. Макаров местный участковый офицер обратил внимание на подозрительного человека. Работник полиции спросил 47-летнего мужчину, есть ли у него при себе какие-то запрещенные законом предметы, и услышал утвердительный ответ. Гражданин России признался, что имеет при себе боевую гранату Ф-1 и намерен сдать ее правоохранителям.

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Также выяснилось, что мужчина находится на территории Украины нелегально.

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Фото: ГУ НП в Киевской области

Макаровским отделением полиции был задокументирован факт незаконного пребывания гражданина другого государства на территории Украины, об этом сообщили Государственной Миграционной службе. Мужчину принудительно возвратят на Родину.

По данному факту открыто уголовное производство ч. 1 ст. 263 (Ношение, хранение, приобретение, изготовление, передача или сбыт огнестрельного оружия). Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение экспертизы. Нарушитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины.

Ранее мы сообщали, что на одной из улиц города Бровары под Киевом полицейские остановили подозрительного прохожего. Во время поверхностного осмотра в рюкзаке 35-летнего мужчины правоохранители обнаружили две гранаты Ф-1.

Также в Киеве на улице Каунасской участковые офицеры полиции вместе с оперативными работниками заметили двух прохожих. При появлении полицейских мужчины занервничали, поэтому их остановили. Во время проверки документов и досмотра вещей в рюкзаке мужчины правоохранители обнаружили гранату РГД-5 и запал к ней.
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Источник:

"Сегодня"

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