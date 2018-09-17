В "Киевводоканале" назвали причину образования 4-метровой ямы на Шулявке

Огромная яма на автомобильной дороге на перекрестке улиц Вадима Гетмана и Выборгской, недалеко от Шулявского моста, образовалась из-за повреждения железобетонного коллектора Д-500. Об этом сообщили в пресс-службе "Киевводоканала".

Отмечается, что коллектор был поврежден из-за газовой коррозии, в итоге произошел сдвиг почвы и проседание асфальтового покрытия. В данный момент временно ограничено движение транспорта во второй полосе от Индустриального до Шулявского путепровода.

В свою очередь, в КП ДЭУ Соломенского района КК "Киевавтодор" подчеркнули, что в образовании 4-метровой ямы виновна именно авария на инженерных сетях ОАО АК "Киевводоканал". Возле перекрестка на площади примерно на 2 м просел асфальт, из-за чего движение автомобилей на этом участке было запрещено.









Фото: Киевводоканал

Фото: Киевводоканал

Фото: Киевводоканал

Фото: Киевводоканал

Напомним, 16 сентября на мосту Патона образовался водопад из-за прорыва в трубе. Видео стекающей с моста воды опубликовал пользователь соцсетей. Ранее в Киевской мэрии сообщили, что из-за длительной эксплуатации объекта на металлоконструкциях и металлических поперечных балках происходят необратимые процессы коррозионных повреждений.

Кроме того, недавно в Запорожье маршрутка "зависла" на высоте 30 метров. Водитель автобуса пытался объехать место ДТП, но асфальт не выдержал тяжелой машины.