В ночном ДТП в Киеве погиб пассажир такси: опубликованы фото

Сегодня, 09:25

По словам очевидцев, водитель был в нетрезвом состоянии

Не так давно в Киеве водитель протаранил такси и маршрутку. Теперь, в ночь на пятницу 17 августа, произошло еще одно смертельное ДТП с участием такси. В результате трагедии на Борщаговке скончалась пассажирка, которая сидела на заднем сиденье, а водитель получил лишь ушибы, передает "Киев Оперативный".

"На проспекте Курбаса возле остановки "Семьи Сосниных" таксист на Opel не справился с управлением и въехал в бетонное ограждение. К сожалению, девушка-пассажир скончалась. Сам водитель отделался легкими ушибами", – говорится в сообщении.

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По словам очевидцев, водитель был в нетрезвом состоянии, его отвезли на освидетельствование.

Напомним, за прошлый, 2017 год украинские правоохранители зафиксировали 114 тысяч случаев управления автомобильным транспортом в нетрезвом состоянии. Всего же за год из-за пьяных водителей произошло почти шесть тысяч ДТП. В них погибло 115 человек. 

Кроме того, распространенной причиной ДТП становится превышение скорости. 

В целом за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах, потому как автомобили по ним "мчатся со скоростью самолетов", а технические средства для контроля скорости не устанавливаются.
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