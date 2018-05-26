В Оболонском районе Киева заминировали ТРЦ – полиция

Киевская полиция получила очередное сообщение о минировании. На этот раз аноним сообщил о возможном взрыве в одном из ТРЦ в Оболонском районе по улице Луговой. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

"В 16:15 в полицию Киева поступило сообщение о заложенной взрывчатке в одном из торгово-развлекательных центров по улице Луговой в Оболонском районе столицы", – отмечено в сообщении.

По указанному адресу немедленно выехала следственно-оперативная группа территориального управления и специалисты взрывотехнической службы, кинологи со служебными собаками и спасатели.

В настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства по ст. 259 (Заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители направляют усилия на установление и задержание "минера".

Как сообщалось, Работа пяти станций метро – "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Арсенальная" и "Героев Днепра", которая была приостановлена из-за сообщений о минировании в настоящее время возобновлена.

Не так давно в центре Киева, на Майдане Независимости, заминировали торгово-развлекательный центр "Глобус".