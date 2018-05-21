В Переяславе-Хмельницком предприниматели незаконно ловили рыбу сетками

В Киевской области водная полиция задержала предпринимателей за незаконный вылов рыбы во время нереста.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, нарушая "Период тишины на воде" – существующий сейчас нерестовый запрет, – работники одного из предприятий сетками вылавливали рыбу в акватории реки Днепр в Переяславе-Хмельницком. У них была лицензия на промышленный вылов рыбы только в разрешенный период.

Фото: kv.npu.gov.ua

Правонарушителей обнаружили сотрудники новосозданной водной полиции Переяслав-Хмельницкого района и бойцы полка "Миротворец" во время рейда и составили административный протокол.

Решается вопрос о лишении данного предприятия лицензии на право вылова рыбы.

Ранее мы писали о том, что в Киевской области, вблизи села Цибли Переяслав-Хмельницкого района,на берегу Каневского водохранилища правоохранители заметили подозрительных мужчин, которые погрузили в автомобиль ВАЗ лодку и рыбацкое снаряжение. Полицейские совместно с бойцами полка патрульной службы полиции особого назначения "Миротворец" сразу перегородили дорогу горе-рыбакам и не дали им уйти.

Один из злоумышленников начал сопротивляться: изо всех сил ударил по ноге бойца-миротворца. Но это ему не помогло – правонарушителей задержали на месте преступления. Полицейские изъяли у мужчин автомобиль, резиновую лодку, рыбацкие сети и 80 кг рыбы на сумму 5 тыс. гривен. Ценителями незаконной рыбалки оказались мужчины 42 и 54-летнего возраста, жители Киевской области. По данному факту открыты два уголовных производства по ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти, работнику правоохранительного органа) и по ч. 1 ст. 249 (Незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) Уголовного кодекса Украины. Продолжается следствие.

Напомним, в апреле водная полиция Киевской области задержала в Переяславе-Хмельницком за браконьерство 40-летнего мужчину, который работал ранее начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток злоумышленник выловил в акватории Днепра более 150 килограммов рыбы.