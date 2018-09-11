В полиции раскрыли детали нападения восьмиклассника на учительницу в Киеве

По факту травмирования учителя в киевской школе №94 начато уголовное производство. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции столицы.

Отмечается, что событие квалифицированно по ч. 1 ст. 121 УК Украины как умышленное тяжкое телесное повреждение. Правоохранители узнали о произошедшем 10 сентября в 15:20, когда к ним обратилась врач отделения политравмы. Она сообщила о травмах, нанесенных учителю.

В данный момент и учитель, и школьник находятся в больницах, где ими занимаются врачи. Правоохранители уточнили, что на месте работали психологи, оказывали помощь детям, которые во время инцидента находились в аудитории. Устанавливаются причины и обстоятельства происшествия.

Напомним, 10 сентября в школе №94, которая расположена на улице Ольгинской в Печерском районе, ученик 8 класса напал на учительницу, разбил ей голову стулом и несколько раз ударил ножницами. В данный момент педагог госпитализирована, ее состояние оценивают, как тяжелое.

В школе подчеркнули, что мальчик был спокойным, не агрессивным. Он приехал в Киев с семьей из Ивано-Франковска и впервые пошел в эту школу в 8А класс.