В Польше автобус с украинцами упал со склона: есть погибшие

51 человек были доставлены в больницу, среди них есть дети

Вчера, 17 августа, в Польше в Подкарпатском воеводстве автобус с 54 украинцами упал со склона и перевернулся. Об этом в субботу утром сообщают польские СМИ.

Трагедия произошла поздно вечером в пятницу шоссе №28 в районе села Лешава-Дольна между Пшемыслом Саноком в Подкарпатье. Водитель автобуса, который направлялся в Вену, пробил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. После этого автобус перевернулся и сорвался с откоса, сообщает RMF24.

В результате аварии погибли три человека, еще 51 человек травмирован, девять из них получили очень серьезные ранения.

"У автобуса была украинская регистрация и перевозились туристы из Львова. Три человека погибли и 51 человек госпитализирован. Девять из них получили серьезные травмы", – говорится в сообщении.

Как сообщается, туристический автобус вез туристов из Львова в Австрию и направлялся к пограничному переходу со Словакией.

Ранее в Венгрии автобус с украинцами попал в ДТП. В результате аварии у него снесло практически весь второй этаж, где находились десятки пассажиров.

Недавно случилось похожее ДТП в Польше, где перевернулся пассажирский автобус, в котором путешествовали в основном украинцы.

Напомним, ранее двое украинских граждан погибли в результате аварии микроавтобуса и грузовика в российском городе Орел. Еще четверо украинцев пострадали.