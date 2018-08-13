В реабилитационном центре в Броварах насильно удерживали людей

Во время конфиденциального общения 12 человек сообщили о желании покинуть учреждение

Полиция открыла уголовное производство по факту незаконного содержания людей в реабилитационном центре в Броварах.

Как написала уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова на своей странице в Facebook, сегодня ей сообщили о том, что в частном доме в Броварах удерживают людей против их воли.

"Представители Секретариата немедленно выехали на место и выяснили, что это – частный реабилитационный центр "За жизнь". По словам директора, здесь находится 21 дееспособное лицо с нарко- и алкозависимостью и с расстройствами психики", – отметила она.

Она добавила, что во время конфиденциального общения 12 человек сообщили о желании покинуть учреждение.

"Также они рассказали, что попали в "центр" против воли, большинство из них была помещена сюда по инициативе родственников. Впрочем нет никаких решений судебных органов, медицинских учреждений и согласия самих лиц на содержание их здесь. Также пациенты учреждения сообщили об употреблении ими неизвестных медицинских препаратов, которые подавляли их волю", – сообщила Денисова.

По ее словам, в центре была также 80-летняя женщина, которая не является больным, и двое несовершеннолетних 14-летних девочек, которые находились там вместе со взрослыми по согласию своих родителей.

Денисова добавила, что о реабилитационном центре сообщили в полицию.

В то же время в Отделе коммуникации полиции в Киевской области сообщили, что по спецлинии "102" полиции Киевской области обратился представитель уполномоченного по правам человека с сообщением о том, что в Броварах по одному из адресов незаконно удерживают людей.

"Следственно-оперативная группа выяснила, что по указанному адресу расположено общество с ограниченной ответственностью. ООО занимается якобы лечением граждан от алкогольной и наркотической зависимостей. За месяц пребывания в так называемом реабилитационном учреждении после оформления договора с представителями общества родственники содержащихся платят 12 000 гривен", – говорится в сообщении.

На момент прибытия полицейских в центре находилось более 20 подопечных в возрасте от 20 до 81 года. Четверо из них дали показания и заявления в полицию о незаконном лишении свободы.

Правоохранители будут проверять наличие у предпринимателей лицензий относительно предоставления соответствующих услуг и условия, в которых находятся люди.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по признакам ч.2 ст.146 Уголовного кодекса Украины (незаконное лишение свободы или похищение человека). Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Напомним, в Днепропетровской области двоих сотрудников реабилитационного центра будут судить за незаконное лишение свободы шести человек. Соответствующий обвинительный акт Павлоградская местная прокуратура направила в суд.

Также мы писали, что в Полтаве сотрудники полиции и прокуратуры разоблачили два реабилитационных центра, в которых силой удерживали 60 человек под предлогом "лечения" от алкогольной и наркотической зависимости.

Кроме того, мы сообщали о разоблачении подобного "реабилитационного центра" в Харькове: там силой удерживали около 30 человек, которых якобы лечили от наркотической зависимости неизвестными препаратами.