В Сквире легковушка "нырнула" под асфальт

В городе Сквира Киевской области легковой автомобиль чуть полностью не ушел под асфальт. Об этом сообщают в местном паблике в Fаcebook.

По информации очевидцев, с водителем все хорошо, никто не пострадал, автомобиль из ямы вытянули с помощью крана. Как говорят местные жители, весь центр города в катакомбах, потому возможны такие провалы на дорогах.

Также отмечается, что власти не слишком следят за состоянием дорог в городе, потому соцсети разразились фотожабами по поводу очередного ЧП на дороге.











Напомним, в "Киевводоканале" назвали причину образования 4-метровой ямы на Шулявке. Огромная яма на автомобильной дороге на перекрестке улиц Вадима Гетмана и Выборгской, недалеко от Шулявского моста, образовалась из-за повреждения железобетонного коллектора Д-500. Движение транспорта на второй полосе перекрыли, теперь проходит ремонт коллектора.

Кроме того, в Харькове машина провалилась в яму из грязи. "Грязевые ванны" ВАЗ принимал в одном из гаражных кооперативов.

Также 16 сентября на мосту Патона образовался водопад из-за прорыва в трубе. Ранее в Киевской мэрии сообщили, что из-за длительной эксплуатации объекта на металлоконструкциях и металлических поперечных балках происходят необратимые процессы коррозионных повреждений.