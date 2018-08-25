В столице горело студенческое общежитие

Сегодня, 21:35

В результате происшествия никто не пострадал

В общежитии одного из столичных университетов произошел пожар, в результате которого были повреждены личные вещи, оконная рама, закопчены стены и потолок жилой комнаты. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Погибших и травмированных нет.

В субботу, 25 августа, в 16:18 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в городе Киеве поступило сообщение о пожаре на ул. Дегдяревской Шевченковского района столицы.

"Как оказалось, возгорание произошло в одной из жилых комнат на 7-м этаже 9-этажного общежития одного из столичных университетов. В 16:48 пожар на площади 15 кв. м был локализован, а в 16: 58-ликвидирован", – говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, на место происшествия выезжало девять единиц основной и специальной пожарно-спасательной техники и 45 человек личного состава Киевского гарнизона. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним также, что в субботу, 25 августа, произошел пожар в ресторане, расположенном на первом этаже здания на улице Крещатик, 12, в центре Киева и в пристройке к нему. 

Кроме того, пожар вспыхнул в Хмельницком на вещевом рынке. В результате загорелись торговые киоски на площади 80 квадратных метров.

Также в Харьковской области на предприятии вспыхнул масштабный пожар, который охватил две тысячи квадратных метров площади.
пожар, вуз, общежитие
Источник:

"Сегодня"

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