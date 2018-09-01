В столице погиб первокурсник, выпав из окна общежития

Тело первокурсника, который по словам свидетеля, сорвался с третьего этажа общежития, обнаружили утром 1 сентября на улице Борщаговская. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть Соломенского управления полиции в семь утра. На место происшествия для установления всех обстоятельств выезжала следственно-оперативная группа.

Известно, что погибший – уроженец Донецкой области, 2000 года рождения. По словам очевидца, который на момент происшествия выгуливал собаку, установлено, что парень сорвался с третьего этажа. Вероятно, таким образом он пытался попасть в комнату общежития.

По факту гибели парня начато уголовное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины с дополнительной квалификацией – несчастный случай.

Как сообщалось, в Днепре на Монастырском острове утонул студент.

А на одной из центральных улиц Мелитополя — проспекте Богдана Хмельницкого – произошла стрельба, в результате которой с огнестрельным ранением брюшной полости в больницу был доставлен 19-летний молодой человек, который учился в одном из мелитопольских вузов. От полученных травм он скончался в больнице.

Напомним также, что в феврале 2018 года Киевская местная прокуратура №9 начала процессуальное руководство в уголовном производстве по факту доведения до самоубийства 18-летней гражданки Туркменистана Мукаддас Насирлаевой, которая училась в Национальном медицинском университете им. Богомольца.