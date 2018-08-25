В столице за две недели работы системы велопроката Bike sharing украли четыре велосипеда

Один из них уже нашли. Воры сняли с него колеса, механизмы и готовили к покраске

За две недели работы внедренной в августе в Киеве новой системы велопроката Bike sharing были украдены четыре велосипеда из ста, один из них впоследствии был найден на столичном рынке электроники. Об этом сообщается на сайте Киевской городской государственной администрации.

"За две недели работы системы велопроката в Киеве было украдено четыре велосипеда. Один из них нашли. Воры сняли с него колеса. Сорвали все механизмы и готовились красить раму. Нашли веломашину на одном из рынков электроники столицы", – отмечено в сообщении.

Столичные власти заверили, что будут делать все возможное, чтобы в будущем предотвратить угон велосипедов системы общественного проката.

"Каждый велосипед оснащен системой GPS, которая позволяет отследить, где этот велосипед находится. Но, к сожалению, случаи краж и вандализма случаются. У нас еще есть люди, которые не хотят жить в цивилизованном городе. И мы будем с этим бороться. Будем их приучать. Были и случаи, когда хотели украсть велосипед, но этих людей задержали", – цитирует пресс-служба КГГА слова мэра города Виталия Кличко.

Cистема велопроката в Киеве пока рассчитана на 33 велостанции, а в прокате находится 100 велосипедов. В рамках пилотного проекта первым оператором проката стала компания Nextbike, которая работает в 25 странах мира.

Мэр также заявил о планах развития велоинфраструктуры в Киеве и о том, что на многих улицах, где проводится капитальный ремонт дорог, обустраиваются велодорожки.

"Наша задача – создать все условия для велосипедистов. Для того, чтобы они чувствовали себя в безопасности. Чтобы они также не мешали движению. Нам надо обустроить много велодорожек. Для этого создан отдельный подраздел в Департаменте транспорта. Мы привлекли специалистов, активистов, которые разрабатывают систему велопространства. Наша задача – реализовать эти планы и ожидания, чтобы передвижение на велосипеде стало более массовым в столице", – подчеркнул В.Кличко.

Как сообщалось, 15 августа в столице заработал популярный во всем мире сервис по прокату велосипедов Bike sharing. Первые дни проката не обошлись без неприятностей. Первые два велосипеда из нового велопроката уже на следующий день после старта пострадали от рук вандала.

Напомним также, что в столице появилась еще одна полоса для общественного транспорта, на которой в качестве эксперимента теперь разрешено ездить велосипедистам.