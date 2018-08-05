В столице задержали мужчину за кражу колбасы из супермаркета
За несколько палок колбасы мужчине грозит до трех лет лишения свободы
Охрана супермаркете по улице Строителей задержала мужчину, который пытался пронести мимо кассы колбасные изделия на сумму в 500 гривен. Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Киева.
"Полицейские установили, что злоумышленник взял с прилавка колбасные изделия на общую сумму более 500 гривен и спрятал их под верхней одеждой. При выходе из магазина правонарушителя задержала охрана магазина и вызвала полицию", – отмечено в сообщении.
Правонарушитель – 27-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за аналогичные преступления, признался в содеянном.
Сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований и начато уголовное производство по ч. 1 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины.
На данный момент злоумышленнику объявленную о подозрении. Ему грозит до трех лет лишения свободы.
Не так давно киевские оперативники задержали серийного вора из магазина, который пытался вынести неоплаченные продукты питания. В нынешнем году его пятый раз уличили в краже из супермаркета.
А в начале октября прошлого года в Киеве был задержан 29-летний мужчина, который за два дня украл в магазине шесть бутылок виски общей стоимостью 7 тыс. грн.
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