В столичном аквапарке на ребенка упал потолок

Малыша госпитализировали – на данный момент его жизни ничего не угрожает

Вчера, 24 февраля, вечером в киевском торгово-развлекательном центре Dream Town в аквапарке на отдыхающих обвалилась часть потолка. В результате инцидента пострадал маленький ребенок, сообщает "Киев Оперативный".

"Около 18:00 часть крыши отпала и упала на малышей. Ребенка сразу госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечено, что травмы малыша оказались несерьезными и уже через несколько часов его отправили домой.

Напомним, недавно в Винницкой области 13-летний парень спас младшего брата, который на санках упал в воду. Сам вынес на берег и делал делал искусственное дыхание.

Ранее в Дружковке Донецкой области студент спас из огня пятерых человек. 19-летний Евгений той ночью проезжал мимо одного из домов. Увидев в окнах пламя, он сразу бросился на помощь соседям.

Также ранее мы писали о том, как жених на собственной свадьбе спас тонущего в реке малыша. Заметив тонущего ребенка, жених сразу же прыгнул в воду и вытащил его на берег. Свадебный фотограф тоже не растерялся и сделал снимки этого эмоционального момента.