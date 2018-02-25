В столичном аквапарке на ребенка упал потолок

Сегодня, 16:10

Малыша госпитализировали – на данный момент его жизни ничего не угрожает

Фото: tourister.ru
Фото: tourister.ru

Вчера, 24 февраля, вечером в киевском торгово-развлекательном центре Dream Town в аквапарке на отдыхающих обвалилась часть потолка. В результате инцидента пострадал маленький ребенок, сообщает "Киев Оперативный".

"Около 18:00 часть крыши отпала и упала на малышей. Ребенка сразу госпитализировали в больницу", – говорится в сообщении.

Отмечено, что травмы малыша оказались несерьезными и уже через несколько часов его отправили домой.

Напомним, недавно в Винницкой области 13-летний парень спас младшего брата, который на санках упал в воду. Сам вынес на берег и делал делал искусственное дыхание.

Ранее в Дружковке Донецкой области студент спас из огня пятерых человек. 19-летний Евгений той ночью проезжал мимо одного из домов. Увидев в окнах пламя, он сразу бросился на помощь соседям.

Также ранее мы писали о том, как жених на собственной свадьбе спас тонущего в реке малышаЗаметив тонущего ребенка, жених сразу же прыгнул в воду и вытащил его на берег. Свадебный фотограф тоже не растерялся и сделал снимки этого эмоционального момента.

Киев, обвал, ребенок, потолок, аквапарк

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: "Первый городской"

В Кривом Роге собака откопала тело ребенка

Сегодня, 15:44

Труп находился практически на поверхности

Психология

Современные подростки почти все время проводят с гаджетами. Фото: pixabay

Как уберечь ребенка от компьютерной зависимости и гаджетомании

Вчера, 12:59

Чаще всего гаджетомания возникает у детей 10 лет и старше, но принимать меры к тому, чтобы она не развилась, надо гораздо раньше  
Загрузка...

Другие страны

Фото: Pixabay

В Египте полицейский чудом спас пятилетнего мальчика

23 Февраля, 18:07

Ребенок упал с третьего этажа, а сотрудник полиции поймал его

Психология

Детям нужно доверять. Фото: pixabay

Почему дети воруют и как с этим бороться: ответ психолога

22 Февраля, 16:42

Что бы ни случилось, дети и другие члены семьи не должны подвергаться насилию и презрению
Загрузка...