В столичной подземке умер мужчина

В столичном метро на станции "Политехнический институт" умер мужчина. Об этом сообщили в пресс-службе метрополитена, передает "Укринформ".

"Да, правда. Скорая констатировала смерть", – подтвердила представитель метрополитена Наталья Макогон.

В настоящее время причины смерти устанавливаются.

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Ранее в Киеве на станции метро "Контрактовая площадь" умер мужчина.

Напомним, 6 декабря на переходе между станциями метро "Майдан Незалежности" и "Крещатик" скончался мужчина. На переходе с одной станции на другую ему стало плохо. К сожалению, 66-летний пенсионер скончался на месте.

Кроме того, в августе в столичном метрополитене в вестибюле станции метро "Дарница" умер пожилой мужчина. Как рассказали нам в подземке, мужчина 1944 года рождения приехал на станцию, вышел из вагона, дошел до вестибюля и там ему стало плохо. На место сотрудники станции вызвали "скорую". Медики приехали быстро, но уже ничем помочь не смогли – мужчина умер.