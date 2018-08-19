В страшном ДТП под Киевом погибли четыре человека

Сегодня, 22:40

Еще трое пострадавших находятся в реанимации


Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

На Новоирпенской трассе под Киевом в результате ДТП погибли 4 человека. Об этом говорится в сообщении dtp.kiev.ua на странице в Facebook. Кроме того, еще трое пострадавших находятся в реанимации.

Так, согласно информации, автомобиль Suzuki двигался со стороны Ирпеня, тогда как со стороны Киева ехал Citroën. В один момент водитель Suzuki решил развернуться через две сплошные полосы, не пропустив при этом Citroën и в результате влетел ему в бок.

От мощного удара обломки разлетелись на десятки метров, а участников аварии приехали вырезать из искореженных автомобилей спасатели ГСЧС.

Свидетели аварии с помощью бензопилы сами пытались вытащить водителя Citroën, который на тот момент еще был жив. Однако они не успели, так как полученные травмы оказались несовместимы с жизнью.

Напомним, в ДТП с полицейским "Приусом" в Сумах пострадали 5 человек.

Также мы писали, что в Харьковской области в результате ДТП с участием экс-чиновника погибли три человекаПо предварительным данным, Lexus двигался по главной дороге со стороны города Харькова в направлении Старого Салтова, а ВАЗ выезжал со второстепенной дороги от села Песчаное. От полученных травм 77-летний водитель и 63-летняя пассажирка ВАЗ погибли на месте. Еще одна 74-летняя пассажирка ВАЗ умерла в машине "скорой помощи".
ДТП, водитель, погибли

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