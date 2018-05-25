В Украинке мужчина после ссоры с бывшей женой напился и устроил стрельбу с балкона

В городе Украинка полиция задержала мужчину, который в нетрезвом состоянии устроил стрельбу с балкона.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, около 20:00 по спецлинии 102 полиции Киевщины поступило тревожное сообщение. Через несколько минут по указанному адресу работала следственно-оперативная группа Обуховского отдела полиции.

Как выяснилось, 51-летний мужчина после ссоры с бывшей женой выпил водки и устроил пальбу в воздух. На замечания и уговоры соседей не реагировал.

Фото: ГУ НП в Киевской области

Чтобы успокоить соседа, который с балкона девятого этажа начал стрельбу, жители подъезда вызвали полицию. К счастью, никто не пострадал. Дебошира, который уже имел проблемы с законом, полиция задержала в порядке ст. 208 УПК Украины.

Работники полиции изъяли у правонарушителя гладкоствольное ружье "ИЖ-27" в автомобиле, куда он его успел спрятать и хранил незаконно. В доме обнаружены и изъяты две гильзы.

Изъятые вещественные доказательства направлены на проведение судебно-баллистической экспертизы.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения и объявления подозрения мужчине. Продолжается следствие.

Напомним, в 2017 году в Оболонском районе столицы пьяный мужчина с балкона стрелял из ружья по автомобилям и чудом на задел маленького мальчика.

Также мы писали, что 11 октября прошлого года на улице Маричанская, 3 в Голосеевском районе мужчина устроил стрельбу во дворе жилого дома.