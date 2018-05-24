В Вышгороде мужчина до смерти замучил сожительницу горячим утюгом

В Вышгороде мужчина до смерти замучил свою сожительницу, обвиняя ее в краже денег.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, сообщение по спецлинии 102 полиции Киевщины о драке в одном из частных домов Вышгорода поступило в полдень. Установлено, что по этому адресу проживали мужчина и его гражданская жена. Парочка любила выпить, что обычно приводило к ссорам и дракам.

Хозяин дома неоднократно привлекался к административной ответственности за насилие в семье. На этот раз он пьяным набросился на женщину с горячим утюгом в руках, требуя, чтобы она вернула украденные деньги. Мужчина оставил избитую жену без сознания и поехал на работу. Пострадавшую каретой скорой помощи с тяжелыми травмами доставили в больницу, однако 45-летняя женщина от полученных телесных повреждений скончалась в реанимационном отделении.

44-летний злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и объявлении подозрения по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение).

Напомним, подобный случай произошел в Киеве в мае 2017 года. Во время семейной ссоры мужчина связал свою мать скотчем и побил утюгом. Через некоторое время женщина скончалась.

Также мы сообщали, что в 2016 году в Дарницком районе ранее судимый уроженец Донецкой области утюгом до смерти избил знакомую пенсионерку.