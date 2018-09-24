В жутком ДТП под Броварами столкнулись Volkswagen и маршрутка

Недалеко от города Бровары Киевской области в понедельник, 24 сентября, произошло крупное ДТП. Автомобиль Volkswagen столкнулся с маршруткой "Дудари- Киев".

По словам очевидцев, удар был настолько сильным, что у "немца" на иностранных номерах оторвало часть кузова. "В результате ДТП водитель Volkswagen доставлен с травмами в больницу. Скорее всего, именно он нарушил правила дорожного движения. К счастью, никто из людей не погиб", – рассказали "Сегодня" в полиции Киевской области.

По данным правоохранителей, в салоне маршрутки пострадала пенсионерка, она получила ушиб руки и медики оказали ей помощь на месте аварии. Не исключено, что есть и другие пострадавшие. На месте работают сотрудники полиции.

Напомним, в Голой Пристани Херсонской области микроавтобус насмерть сбил пенсионерку. От полученных травм пожилая женщина скончалась на месте ДТП.

Кроме того, 21 сентября в Мелитополе лоб в лоб "сошлись" иномарка с маршруткой. В результате инцидента транспортные средства получили механические повреждения, однако обошлось без пострадавших.