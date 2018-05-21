В зоне ЧАЭС задержали несовершеннолетнего сталкера из Беларуси

Сегодня, 16:29

15-летний подросток был в компании трех взрослых

 

В зоне ЧАЭС обнаружили группу незаконных туристов. Фото: kv.npu.gov.ua
В зоне ЧАЭС обнаружили группу незаконных туристов. Фото: kv.npu.gov.ua

Работники отделения полиции зоны ЧАЭС совместно с работниками физической защиты ГСП "Чернобыльский Спецкомбинат" во время патрулирования обнаружили группу незаконных туристов.

Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, ими оказались 41-летняя женщина и 15-летний парень из Беларуси, а также двое столичных жителей 27-ми и 32-х лет. Компания любителей-туристов проникла на территорию отчуждения с целью экстремального туризма.

В отношении правонарушителей составлены административные протоколы по ст. 46-1 (Нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) КоАП. Материалы направлены в Ивановский районный суд Киевской области для принятия решения. Сталкерам грозит наказание – штраф от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 340 до 510 грн).

Также в Ивановский отдел Государственной миграционной службы направлено представление о сокращении срока пребывания гражданам республики Беларусь.

Ранее мы писали, что за сутки в Чернобыльской зоне полицейские задержали шестерых сталкеров. Как сообщили в ГУ НП в Киевской области, две группы сталкеров, среди которых трое иностранцев, незаконно проникли на территорию зоны отчуждения Чернобыльской АЭС вне контрольно-пропускных пунктов с целью экстремального туризма и были задержаны сотрудниками украинской полиции.

Одну группу сталкеров 34, 38 и 39 лет нашли в лесном массиве вблизи отселенного с. Кливин, они являются гражданами Литвы. Вторую группу задержали в отселенном г. Припять – это молодые люди 20, 21 и 23 лет, которые являются гражданами Украины.

Напомним, 2 мая молодые столичные жители в возрасте 23-25 лет проникли на территорию зоны отчуждения с целью экстремального туризма. Самого молодого из них в течение трех дней разыскивала жена.
Беларусь, подросток, сталкер, ЧАЭС, сталкеры
Источник:

"Сегодня"

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