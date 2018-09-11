Вандалы разрушили могилу отца прокурора в деле Крысина

Сегодня, 14:33

Могила была разрушена до основания

Вандалы разрушили могилу отца прокурора в деле Крысина

Киевский прокурор Юлия Малашич сообщила, что неизвестные вандалы до основания разрушили могилу ее отца в селе Боривка Макаровского района Киевской области. Об этом она рассказала на своей странице в Facebook.

Малашич является обвинителем в деле организатора антимайдановских "титушек" Юрия Крысина. Она уточнила, что ее семья "фактически второй раз потеряла отца, ведь неизвестные разрушили до основания его могилу".

Прокурор отметила, что происшествие случилось в период с прошлого понедельника по воскресенье. Она попросила украинцев связаться с ней и предоставить любую информацию, которая была бы полезна следствию.

Напомним, ранее Крысин был признан виновным в хулиганстве и приговорен к 4 годам условного лишения свободы.

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После этого 23 мая Печерский райсуд Киева отменил постановление ГПУ о закрытии уголовного производства против Крысина по подозрению в убийстве журналиста Вячеслава Веремия. В июне Апелляционный суд Киева приговорил Крысина к 5 годам заключения.
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