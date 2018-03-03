Видеошок: в Киеве автомобиль провалился под землю

Сегодня, 21:11

На месте прорыва трубы бил фонтан из воды

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве прорвало трубу и затопило ул. Ольжича, после этого возле места прорыва припаркованный автомобиль наполовину провалился под землю. Об этом сообщает телеканал "112 Украина".

По словам корреспондента, на месте прорыва трубы бил фонтан из воды.

Полиция перекрыла движение по вул. Ольжича, автомобили направляют в объезд во дворы.

Столичные спасатели продолжают ликвидировать последствия прорыва. По состоянию на 18:06 владельца автомобиля, который провалился под землю, до сих пор не нашли.

Ранее сообщалось, что в Киеве авто влетело на трамвайные пути: движение транспорта парализованоКроме того, в ДТП попали по меньшей мере один легковой автомобиль, грузовик и маршрутка.

Также мы писали, что в Киев перестанут пускать большие грузовикиВ горадминистрации также заверили, что в связи с неблагоприятными погодными условиями коммунальщики работают в усиленном режиме.

Кроме того, в Киеве пьяный водитель запихивал деньги в карман патрульного.
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