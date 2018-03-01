Виновника смертельного ДТП в Киеве отпустили из-под ареста

Сегодня, 13:56

Прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании Владимиру Найде меры пресечения в виде содержания под стражей

 

Подольский райсуд Киева освободил Найду из-под стражи
Подольский райсуд Киева освободил Найду из-под стражи

Подольский райсуд Киева освободил из-под стражи 35-летнего сотрудника регионального сервисного центра МВД Украины Владимира Найду, который совершил смертельное ДТП на ул. Стеценко в Киеве.

Прокуратура города Киева категорически не согласна с решением суда.

"Несмотря на решение Шевченковского районного суда столицы, которым к сотруднику МВД применена мера пресечения в виде содержания под стражей, и который был оставлен без изменений судом апелляционной инстанции, в ходе судебного заседания 27 февраля судья Подольского райсуда освободил из-под стражи обвиняемого. При этом, вопрос об отмене уже избранной меры пресечения, который действовал до 11 марта, не ставился и соответствующее решение судьей не принималось", – говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Киева.

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Учитывая это, прокуратура подготовила ходатайство в суд об избрании сотруднику МВД меры пресечения в виде содержания под стражей. Следующее судебное заседание назначено на 5 марта.

Напомним, 13 ноября 2017 года, находясь за рулем автомобиля Mazda в нетрезвом состоянии, ведущий специалист – администратор в региональном сервисном центре МВД Украины не справился с управлением, выехал на встречную полосу и совершил столкновение с автомобилем марки Mitsubishi и с автомобилем Nissan. В результате ДТП один человек погиб на месте, еще один пострадавший получил тяжелые травмы.

Действия подозреваемого квалифицированы по ч. 2 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего).
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Источник:

"Сегодня"

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