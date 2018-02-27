Виновного в смертельном ДТП в Киеве иностранца могут посадить на восемь лет

Сегодня, 15:28

41-летний гражданин Сербии за рулем автомобиля MAN протаранил "ГАЗель"

 

Гражданину Сербии сообщили о подозрении. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua
Гражданину Сербии сообщили о подозрении. Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua

Гражданину Сербии, который совершил смертельное ДТП на Бориспольском шоссе, сообщили о подозрении.

Как напомнили в пресс-службе прокуратуры Киева, по вине 41-летнего мужчины на Бориспольском шоссе произошло ДТП, в результате которого погиб человек.

В понедельник, 26 февраля, около 12:40, двигаясь в направлении Борисполя, 41-летний гражданин Сербии, находясь за рулем автомобиля MAN, не заметил и совершил наезд на автомобиль ГАЗ, который в аварийном состоянии стоял во второй полосе дороги.

Вследствие наезда водитель "ГАЗели", менявший левое заднее колесо, погиб на месте ДТП.

Гражданина Сербии задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему инкриминируется ч. 2 ст. 286 УК Украины, то есть нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Прокуратурой города подготовлено ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения. Следствие продолжается.

Ранее мы сообщали, что в Киеве на Большой Окружной дороге пешеход решил попытаться перебежать все восемь полос движения, но уже на третьей был сбит насмерть.

Также мы писали, что  в Киеве в четверг, 22 февраля, на перекрестке улиц Центральной и Садовой в Дарницком районе около 21:00 правоохранители получили сообщение о дорожно-транспортном происшествии, в результате которого погиб 34-летний мужчинаПолицейские установили, что, двигаясь со стороны проспекта Бажана, водитель автомобиля Skoda не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части, после чего наехал на дерево. В результате от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия.
ДТП, водитель, погиб, подозрение, смертельное ДТП, в Киеве
Источник:

"Сегодня"

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