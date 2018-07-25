Водитель "Хамера", насмерть сбивший девочку в Киеве, ехал на красный свет – прокуратура

Водитель "Хамера", совершивший наезд на 10-летнюю девочку в центре Киева на бульваре Леси Украинки, грубо нарушил правила дорожного движения, проехав на красный свет, сообщает пресс-служба прокуратуры столицы.

"Указанное лицо, грубо игнорируя правила дорожного движения, а именно красный сигнал светофора, совершило наезд на девочку, которая переходила дорогу на регулируемом пешеходном переходе. От полученных травм ребенок умер в карете скорой медицинской помощи", – говорится в сообщении.

Ранее прокуратура сообщила водителю о подозрении по факту данного ДТП. Также стало известно точное время инцидента – 22:30.

"Водитель автомобиля "Hammer" задержан и доставлен в Киевский городской наркологической клинической больницы "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Сейчас указанное лицо задержано в порядке ст. 208 УПК Украины. Ему сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего)", – уточнили в ведомстве.

Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ст. 135 УК Украины ("Оставление в опасности").

Готовится ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей. Кроме того, прокуратура готовит ходатайство в суд об аресте автомобиля Hammer.

Ранее пресс-секретарь столичной прокуратуры Надежда Максимец сообщила, что алкотестер показал отрицательный результат при исследовании водителя Hummer, пишет LIGA.net. Однако выводы о том, находился ли водитель в состоянии опьянения, делать рано.

"Смотрите, есть драгер, драгер не обнаружил у него алкогольного опьянения. Я не знаю, какой показатель драгера…" – сказала Максимец.

При этом она отметила, что драгер не выявляет наркотическое опьянение, а только алкогольное. Хотя утверждать, что водитель в момент аварии не находился в алкогольном опьянении, все же нельзя, поскольку исследования, в том числе на содержание алкоголя в крови, продолжаются.

Тем временем генпрокурор Юрий Луценко заявил, что берет дело под личный контроль.

Напомним, водителем, сбившим вчера поздно вечером на переходе в центре Киева 10-летнюю девочку, оказался 22-летний Кирилл Островский, бывший боксер.

Сейчас водителю автомобиля Hummer сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 283 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами").

Ходатайство об избрании меры пресечения водителю автомобиля "Хаммер прокуратура направит в Шевченковский райсуд 26 июля.

Также стало известно, что автомобиль Hummer принадлежит не Кириллу Островскому, который был за рулем, а другому человеку, личность владельца установлена.

По данным СМИ, 10-летняя девочка, которую вчера поздно вечером на столичном бульваре Леси Украинки, насмерть сбил "Хаммер", приехала в Киев в гости из России.

Девочка вместе с мамой и братом приехала из Москвы в гости к родственникам. Во время ЧП рядом с ней были и мать, и брат, но они не пострадали.