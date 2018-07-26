Водитель "Хаммера" насмерть сбил ребенка в центре Киева: новые подробности от очевидцев

Весь Киев потрясла очередная жуткая авария, которая произошла во вторник вечером на бульваре Леси Украинки. 23-летний водитель на автомобиле Hummer сбил насмерть 10-летнюю девочку на пешеходном переходе и пытался сбежать с места аварии. От самосуда людей водителя спасла полиция.

ШЛИ ПО ПЕРЕХОДУ. Авария произошла около 22:30. Предварительно, девочка с мамой переходили дорогу по зебре на зеленый сигнал светофора (это было недалеко от дома, где они проживали). Малышка шла немножко впереди, и в этот момент на нее налетел Hummer, который несся на красный свет. Водитель сбил ребенка на глазах у матери и протащил около 50 метров. Очевидцы говорят, что с места аварии он пытался уехать — его догнал водитель на другом авто и заблокировал ему дорогу.

Hummer. За рулем автомобиля был 23-летний водитель. Фото: А. Ракитин

От народного гнева "гонщика" спасла полиция. Когда на него надевали наручники, он постоянно требовал юриста и кричал: "Беспредел!".

"23-летнего водителя задержали возле ТЦ "Парус" на ул. Мечникова и доставили в Киевскую городскую наркологическую клиническую больницу "Социотерапия" для прохождения освидетельствования на состояние алкогольного и наркотического опьянения. Ему сообщили о подозрении по двум статьям: "Нарушение ПДД, повлекшее смерть потерпевшего" (санкция — до 8 лет тюрьмы) и "Оставление в опасности без помощи". Виновник трагедии — в СИЗО", — сообщили в прокуратуре.

Силовики говорят, что устанавливают механизм ДТП, изучают видео с камер наблюдения. Решается вопрос об аресте автомобиля. По неофициальным данным, погибшая девочка — гражданка России, приехала из Москвы в Киев в гости. Она скончалась в карете скорой.

Место аварии. Девочка погибла на глазах у матери. Фото: А. Ракитин

Нардеп Игорь Мосийчук обнародовал имя водителя Hummer: это бывший боксер, бизнесмен, 23-летний Кирилл Островский. Хотя в Федерации бокса Украины отметили, что он, предварительно, "не имеет официального спортивного звания, по которому можно было бы определить его причастность к каким-то из видов спорта". Также нардеп заявил, что ему якобы после ДТП звонили многие влиятельные лица и просили ничего не писать о случившемся, чтобы не привлекать к водителю лишнего внимания.

"В момент ДТП я курила на балконе. Крик матери был слышен на весь бульвар Леси Украинки", — написала местная жительница Евгения Белокурова.

"Нужно было уничтожить водителя на месте". "Надо было отдать толпе", "Теперь ничто не гарантирует безопасности — ни переход, ни светофор, ни тротуар. Нужно всегда смотреть, не летит ли какой-то очередной мажор", "Сейчас окажется, что у водителя проблемы с сердцем и эпилепсия. Справки уже готовятся", — пишут гневные комментарии люди в соцсетях.

Многие уверены, что справедливого наказания виновник ДТП не понесет, и вспоминают другие громкие аварии, которые закончились "пшиком". К примеру, смертельное ДТП на "Левобережной" с участием Станислава Толстошеева, сына бизнесмена.

В последнее время смертельные ДТП происходят в Киеве почти ежедневно. Во вторник в масштабной аварии на Дорогожичах авто убило пешехода на тротуаре. А на прошлой неделе на Старообуховской трассе погибла целая семья.