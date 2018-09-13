Воспитанников детсада в Киеве чуть не отравили сгнившим мясом

В Святошинском районе Киева воспитанников детского сада чуть не отравили испорченным мясом.

Продукцию в садик привез водитель, который едва держался на ногах. К нему вышли представители детсада, чтобы забрать товар. В это время родители как раз забирали детей по домам, они заметили водителя, который едва держался на ногах. Грузовику не дали уехать без разбирательства.

"Когда мы открыли этот автомобиль и вытащили товар, оттуда повеяло очень неприятным запахом, о чем я сказала представителю кухни. Она взяла при мне это мясо руками без перчаток понюхала и сказала: нет, с ним все нормально", – рассказала одна из мам.

Женщина уточнила, что в грузовике не было никаких морозильных установок. По ее словам, мясо отдавало гнилью, издавало трупный запах, а весь кулек был в крови.

Представитель фирмы-поставщика заявили, что во всем виноват водитель. Впрочем, у водителя были накладные на товар, в которых были указаны температурные нормы: мясо предписывалось хранить при температуре -4 градуса 48 часов.

Родители также подчеркнули, что за питание своих детей платят не менее 600 гривен в месяц. Они рассказали, что в последние несколько месяцев дети часто болели. Родители говорили, что у некоторых детей были рвота и понос.

Сейчас на месте работает оперативно-следственная группа, грузовик опломбировали, а мясо отдали на экспертизу.

Напомним, 12 сентября умерла 8-летняя девочка Марго, отравившаяся в детском лагере "Славутич" в Киевской области. Ребенок скончался в больнице "Охматдет".

В августе произошло и массовое отравление детей во Львовской области. В отеле "Джем Раковец", который находится в селе Раковец Пустомытовского района, в больницу госпитализировали 26 детей в возрасте 10-17 лет и одного взрослого.