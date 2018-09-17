Возле ГПУ произошла драка между активистами и полицией

Возле здания Генеральной прокуратуры Украины в понедельник, 17 сентября, прошла акция протеста. В результате возникших беспорядков пострадали семь правоохранителей, передает пресс-служба Нацполиции Киева.

Потасовка произошла между протестующими и правоохранителями в тот момент, когда активисты пытались попасть в админздание. В полиции подчеркнули, что не могли оказать помощь пострадавшим из-за людей, которые штурмовали помещения. Затем участники акции сделали "коридор" – и полицейские отступили. В данный момент травмированных правоохранителей осматривают медики.

Активисты также расписали лозунгами стены здания ГПУ и пытались повредить входные двери админздания, однако внутри здания против активистов применили огнетушители. В ответ протестующие начали бросать по окнам камнями.

Как стало известно, возле ГПУ протестовали против выдачи спецслужбам РФ ингуша, уроженца Владикавказа Тимура Тумгоева, воевавшего на стороне ВСУ на Донбассе. Соответствующее решение ГПУ приняла 12 сентября. Российская сторона обвинила Тумгоева в участии в террористических группировках на территории Сирии, однако активисты заверили, что эти обвинения сфабрикованы, а Тумгоев никогда не был в Сирии.

Напомним, 9 сентября лидер ЛДПР Владимир Жириновский избил митингующего в Москве. Политику не понравилось обращение митингующего к нему. Позже появилась информация, что ссора у Жириновского возникла с уроженцем Луганской области.

Кроме того, 16 сентября в Москве задержали десять участников бессрочной акции против пенсионной реформы. Среди задержанных – двое несовершеннолетних.