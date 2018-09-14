Возле НАУ пьяный таксист врезался в маршрутку и вылетел на колеи трамвая

В крови у водителя было 2,50 промилле

На улице Борщаговской вечером в четверг, 13 сентября, произошло ДТП, в результате которого столкнулись такси Renault Kangoo и маршрутка. После столкновения автомобиль Renault проломил ограждение линии скоростного трамвая и вылетел на колеи, передает "Информатор".

По информации очевидцев, причиной аварии стала высокая скорость, на которой мчался таксист. Он не справился с управление и по касательной врезался в заднюю часть маршрутки. В салоне легковушки был пассажир, которые первоначально рассказал, что дружит с водителем такси и тот якобы просто устал. Однако, когда выяснилось, что таксист сильно пьян, пассажир заявил, что не знает этого мужчину и он его просто вез.

В результате аварии никто не пострадал, однако автомобиль заблокировал движение скоростного трамвая в обе стороны.

Напомним, накануне дорога на Отрадном в Киеве превратилась в каток: на асфальт разлили неизвестное вещество. В результате упала и разбила лицо женщина, произошло ДТП.

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