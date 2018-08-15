Возле рынка в Киеве произошла драка со стрельбой: полиция объявила план "Перехват"

Одну из машин, на которой скрылись злоумышленники, задержали возле Гидропарка

Возле рынка в столице произошел конфликт, в ходе которого было применено оружие. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Киева.

По данным правоохранителей, драка со стрельбой между мужчинами произошла в 10:40. Отмечается, что участники стреляли из неизвестного оружия. В конфликте принимали участие трое мужчин.

Позже в дежурную часть поступило сообщение от медиков "скорой помощи" о госпитализации с места драки со стрельбой двух мужчин. По данным врачей, один пострадавший получил касательное ранение в левое бедро, а другой – ранение ноги и живота.

В данный момент правоохранители общаются с очевидцами, устанавливают наличие камер видеонаблюдения. Подозреваемые скрылись с места происшествия на белом микроавтобусе Mercedes и двух серебристых автомобилях BMW и Toyota с иностранной регистрацией. В связи с этим в городе ввели план "Перехват".

Недавно белый микроавтобус Mercedes, на которым с места происшествия скрылись злоумышленники, заметили возле Гидропарка. В результате задержаны два человека, которых доставили в управление полиции для установления обстоятельств происшествия.

Решается вопрос об открытии по факту происшествия уголовного производства.

Напомним, 10 августа на автостанции на ул. Петлюры в Шевченковском районе произошла перестрелка. Отмечается, что там шестеро мужчин спровоцировали драку с тремя оппонентами. Стреляли из травматического оружия.

Кроме того, 13 августа произошел смертельный налет на ломбард в Киеве. Грабители вынести денег и товара на 5 млн гривен.