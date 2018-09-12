Возник пожар в киевском общежитии: эвакуированы 50 человек

Сегодня, 11:24

Спасатели быстро потушили пламя

В общежитии на проспекте Науки, 23, в Голосеевском районе Киева произошел пожар, спасатели эвакуировали 50 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС столицы.

О возгорании пожарные узнали в 09:53, уже в 10:12 пламя было локализовано и в 10:23 полностью потушено. Возгорание возникло в одной из комнат на 2-м этаже на площади 10 кв. м. В огне сгорела мебель и личные вещи, были закопчены стены и потолок комнаты.

Пожар тушили 3 машины и 15 человек личного состава. В данный момент устанавливаются причина возгорания, в пожаре никто не пострадал.

Напомним, с начала учебного года в Киеве и области стали возникать пожары в общежитиях. Так, 8 сентября в общежитии на улице Волгодонской, 5, взорвалась микроволновка и вспыхнул пожар. Во время тушения пожара спасатели спасли женщину.

Также 6 сентября в Киеве возник масштабный пожар возле "Эпицентра". Дым был виден за несколько километров, люди переживали, что пострадает гипермаркет.
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