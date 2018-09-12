Вся школа в шоке: все подробности нападения ученика на учительницу в Киеве

Киевляне шокированы инцидентом, который произошел в понедельник в специализированной школе №94 "Эллада". Во время урока информатики ученик 8-го класса, получив плохую отметку, на глазах одноклассников напал на пожилую учительницу. 13-летний подросток ударил ее стулом по голове и нанес несколько ударов ножницами в спину. Пострадавшую пришлось оперировать, она – в больнице в тяжелом состоянии.

Школа №94 расположена в центре столицы, на улице Ольгинской в Печерском районе. Она довольно известная. Сюда когда-то приезжал первый космонавт Юрий Гагарин, здесь училась первая леди страны Марина Порошенко. Директор школы Виктория Кузьменко говорит, что в школе учебный процесс продолжается без перебоев, хотя все шокированы происшествием. По ее словам, подросток поступил в учебное заведение в этом учебном году. Ранее он жил в Калуше Ивано-Франковской области с бабушкой, а его мать работала в Киеве. В этом году она забрала сына в столицу.

"Урок проходил абсолютно спокойно, все произошло внезапно, – рассказывает директор. – Дети были напуганы, все было в крови. После случившегося с учениками работают психологи. Надеемся, никто не будет зацикливаться на этой ситуации, – говорит Кузьменко. – Пострадавшей учительнице 64 года, она более 20 лет работает в школе. Очень профессиональный учитель, высшая категория. Многие выпускники ей благодарны".

Впрочем, не все согласны с положительной оценкой учителя. "В прошлом году я написала заявление на имя директора школы о психической неадекватности этой учительницы, которая преподавала у моей дочки информатику. Сейчас надо разбираться и расследовать это драматическое событие, потому что эта учительница издевалась над детьми, дети ненавидят ее, а она – их. Я предполагаю, что от ее издевательств у ребенка сдали нервы", – написала в Facebook киевлянка Леся Москаленко. В школе уверяют: "Провокации со стороны учителя не было. Ни криков, ни оскорблений. Да, учительница требовательная, раньше были случаи, когда она повышала тон. Но в последнее время жалоб на нее не было". Также директор добавляет, что у ученика это был только второй урок информатики с данным преподавателем, поэтому нет оснований говорить, что учитель его систематически угнетал. Отрицают и буллинг со стороны одноклассников, мол, класс очень положительный.

Пострадавшая учительница получила закрытую черепно-мозговую травму, травмировано легкое. Женщина в больнице, ее прооперировали, вчера ее состояние оставалось тяжелым. Госпитализирован и ученик – после случившегося он был в ступоре и не мог сказать ни слова. Открыто уголовное производство по статье "Нанесение тяжелых телесных повреждений" (до 8 лет лишения свободы), назначены экспертизы. Но тюрьма мальчику не грозит.

"Ребенок не достиг возраста, при котором наступает уголовная ответственность, относительно него могут быть применены лишь принудительные меры воспитательного характера. Решение примут органы следствия и суд", – рассказали "Сегодня" в полиции Киева.

Эксперты говорят, что агрессия у подростков может возникнуть по целому ряду причин.

"Все должны понимать, что у детей в таком возрасте незрелый мозг, меняется гормональный фон, высокий уровень адреналина, которым они не всегда могут управлять, – поясняет психолог Наталья Кухтина. – Поведение может быть обусловлено возрастом. Но есть и другие факторы. Во-первых, сейчас в обществе дискредитирована роль учителя. Даже самый хороший педагог часто не является авторитетом для ученика. Во-вторых, подростки живут в виртуальной жизни, в играх, где они ранят персонажей, убивают, и не отвечают за это. Это снижает уровень осознания происходящего в реальности. И бывает достаточно какой-то мелочи, которая входит вразрез с состоянием ребенка, чтобы вызвать сильную агрессию".

Важна и атмосфера в семье. Если ребенок видит, что отец, к примеру, унижает мать, он может воспринимать такое поведение как нормальное. Во многих семьях не выстроен эмоциональный контакт. Родителям эксперты советуют уделять больше внимания своим детям, расспрашивать их о жизни, о чувствах, анализировать вместе проблемы и помогать искать выход в сложных ситуациях.