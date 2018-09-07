"Вылетал" на тротуар и "встречку": в Киеве полиция устроила погоню за иномаркой (видео)

Сегодня, 15:35

Правоохранители гнались за неадекватным водителем с правого на левый берег города

Фото: patrol.police.gov.ua
Фото: patrol.police.gov.ua

В Киеве случилась погоня полиции за неадекватным водителем иномарки, который пытался скрыться после того, как его остановили правоохранители. Об этом сообщает "Киев Оперативный".

Сообщается, что водителя Skoda остановили за нарушение ПДД на Оболони и увидели неадекватное поведение водителя, который, судя по всему, был в состоянии наркотического опьянения.

"Когда водитель понял, что его разоблачили – изо всех сил начинает давить на педаль газа и убегает. Начинается погоня. Сирена, красно-синие проблесковые, приказы об остановке и т. д., а водитель лишь добавляет газа, вылетает на встречную полосу, создает аварийные ситуации, движется на красный свет и даже несколько раз вылетал на тротуар", – говорится в сообщении.

Остановить нарушителя удалось только на улице Славгородской, а автомобиль нарушителя был отправлен на штрафплощадку.

ttt_21

fff

Напомним, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.

В свою очередь генеральный прокурор Юрий Луценко ранее предложил жесткие меры за смертельные ДТП и серьезно усилить наказание за преступления на дороге. Он хочет, чтобы условное наказание заменили на тюремный срок.
Киев, водитель, полиция, погоня
Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запорожье

Фото: пресс-служба патрульной полиции Запорожья

Запорожские копы устроили ночную погоню за грабителями: опубликованы фото

3 Августа, 16:48

В Запорожье копы после погони задержали грабителей

Запорожье

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

Запорожские копы через всю область гнались за угонщиком

25 Июля, 16:37

Погоня длилась от курортного Бердянска до райцентра Васильевка
Загрузка...

Происшествия

facebook.com/dtp.kiev.ua

Под Киевом полицейский автомобиль во время погони слетел в реку - соцсети

23 Июля, 00:42

Автомобиль уже достали из воды, а у одного из правоохранителей диагностировали сотрясение мозга

Харьков

Фото: Facebook

Масштабная погоня в Харькове: 15 патрульных гнались за пьяным водителем

16 Июля, 08:53

Водитель совершил наезд на патрульного и попытался скрыться
Загрузка...