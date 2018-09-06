Выписали, пока был в Раде: в Киеве нардеп неожиданно лишился квартиры (видео)

В Киеве народный депутат Юрий Деревянко лишился квартиры на улице пушкинской, которую, как он заявляет, переоформили незаконно. Он опубликовал на Facebook видео с места своего жительства.

По его словам, злоумышленники зарегистрировали собственность на квартиру 4 июля, когда тот был в Раде.

"Мою квартиру в Киеве, которой я владею уже более 20 лет и в которой я прописан, украли! Переоформили на другого владельца, сломали замки и заменили их на новые и в один момент моя собственность стала уже чужой. Они прислали мне фотографии сломанных дверей моей собственной квартиры с новыми замками. … Мы вызвали полицию, адвоката, но когда полиция ознакомилась с моими документами на право собственности, которые я имею уже 21 год, зашли в реестр и оказалось, что владельцем квартиры является некий Писанко Александр Иванович", – рассказал Деревянко.

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Он отметил, что правоохранители возбудили уголовное производство, сейчас проходит расследование.

Как сообщалось в мае, в Киеве будут судить мошенников, которые присвоили и перепродали 15 квартир. Настоящие владельцы обычно узнавали о потере, когда в их жилье уже проживали новые хозяева.

Также в Киеве процветают и аферы с арендой жилья. Ради дополнительной выгоды хозяева сговариваются с риелторами, а арендаторы продают квартиры. В группе риска афер с арендой жилья находятся люди, которые несерьезно относятся к документам, и приезжие люди, которые торопятся с выбором.