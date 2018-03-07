Взрыв гранаты в Киеве: названо имя бывшего "беркутовца"

Сегодня, 12:59

Переаттестованный в полицейского экс-беркутовец подорвал гранатой сотрудника СБУ и сбежал, пишет волонтер

 

Экс-беркутовец объявлен в розыск. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua
Экс-беркутовец объявлен в розыск. Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Гранаты в автомобиль, где сидели сотрудники СБУ, бросал бывший "беркутовец", а сейчас сержант полиции Полка особого назначения Владимир Иващенко. Об этом народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко написал на своей странице в Facebook.

"По предварительным данным, он оказывал сопротивление работникам СБУ и бросил две гранаты. Сейчас объявлен в розыск. Также сообщается, чтобы были осторожны (работники полиции – Ред.) – у него целый рюкзак оружия и взрывчатки", – отметил Семенченко.

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Кроме того, волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook опубликовал ссылку на декларацию действующего правоохранителя. В ней указывается его ФИО – Владимир Юрьевич Иващенко, место проживания – Барышевка, Барышевский район Киевской области.

"Переаттестованный в полицейского экс-беркутовец подорвал гранатой сотрудника СБУ и сбежал", – написал Синицын.

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Источник:

"Сегодня"

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