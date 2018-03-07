Взрыв гранаты в Киеве: названо имя бывшего "беркутовца"

Гранаты в автомобиль, где сидели сотрудники СБУ, бросал бывший "беркутовец", а сейчас сержант полиции Полка особого назначения Владимир Иващенко. Об этом народный депутат от "Самопомочи" Семен Семенченко написал на своей странице в Facebook.

"По предварительным данным, он оказывал сопротивление работникам СБУ и бросил две гранаты. Сейчас объявлен в розыск. Также сообщается, чтобы были осторожны (работники полиции – Ред.) – у него целый рюкзак оружия и взрывчатки", – отметил Семенченко.

Кроме того, волонтер Роман Синицын на своей странице в Facebook опубликовал ссылку на декларацию действующего правоохранителя. В ней указывается его ФИО – Владимир Юрьевич Иващенко, место проживания – Барышевка, Барышевский район Киевской области.

"Переаттестованный в полицейского экс-беркутовец подорвал гранатой сотрудника СБУ и сбежал", – написал Синицын.