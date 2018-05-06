Взрыв гранаты в Киеве: у погибшего мужчины обнаружили любопытные находки

У погибшего от взрыва гранаты на Подоле мужчины по месту жительства обнаружили еще одну гранату и гранатомет. Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

Правоохранителям удалось установить, что погиб 36-летний киевлянин, а также рассказали о любопытных находках у него дома.

"Мы просмотрели записи с камер видеонаблюдения, и эти камеры не зафиксировали ни перед моментом взрыва, ни после момента взрыва, что к мужчине кто-то подходил. Мы установили место проживания мужчины (по имеющемуся у него документу), и мы уже изъяли там гранату Ф-1 и гранатомет", – сообщили в полиции.

Как писали в группе "Киев Оперативный", у погибшего нашли удостоверение участника боевых действий.

"Прибыв на место, правоохранители увидели ужасную картину – тело мужчины в прямом смысле разорвало на куски. Без каких-либо шансов на жизнь", – говорится в сообщении.

Следователи квалифицируют случившееся по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ст. 115 ("Умышленное убийство") и ст. 263 ("Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами"). Правоохранители проводят комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия.

Основная версия, которую рассматривает следствие, – неосторожное обращение с взрывным предметом.

Как сообщалось, сегодня в Киеве ночью прогремел взрыв гранаты, в результате чего погиб человек. Позже в полиции подтвердили, что погиб мужчина, а также правоохранители нашли очевидца происшествия, который рассказал, как все произошло.

Напомним, недавно в Киеве от взрыва гранаты погиб журналист, отец шести детей. Виталий Кукса – бывший сотрудник Госслужбы связи и защиты информации, он служил в АТО, писал на военные темы во многие украинские издания.